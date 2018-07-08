Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем 9 месяцев брака

Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своим семейным событием. Накануне она отпраздновала ровно 9 месяцев с того момента, как вышла замуж. Стоит напомнить, что девушка вышла замуж за 30-летнего Андрея Шлягина. На опубликованной фотографии Диана Шурыгина запечатлена с мужем в тот момент, когда они смотрели друг на друга.Подписчики Дианы Шурыгиной тут же принялись обсуждать фотографию. Некоторые в комментариях заметили, что супруг девушки не носить обручальное кольцо, другие отметили, что муж и жена очень похожи между собой. Нашлись и те, кто съязвил: «Смотри его тоже в тюрьму не посади». А кто-то написал: «Ждём очередной выпуск «Пусть говорят».