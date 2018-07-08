АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем 9 месяцев брака

На днях Диана Шурыгина отметила с мужем 9 месяцев семейной жизни. В честь этого события девушка выложила на своей странице в Instagram семейную фотографию.

Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем 9 месяцев брака


Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своим семейным событием. Накануне она отпраздновала ровно 9 месяцев с того момента, как вышла замуж. Стоит напомнить, что девушка вышла замуж за 30-летнего Андрея Шлягина. На опубликованной фотографии Диана Шурыгина запечатлена с мужем в тот момент, когда они смотрели друг на друга.

Подписчики Дианы Шурыгиной тут же принялись обсуждать фотографию. Некоторые в комментариях заметили, что супруг девушки не носить обручальное кольцо, другие отметили, что муж и жена очень похожи между собой. Нашлись и те, кто съязвил: «Смотри его тоже в тюрьму не посади». А кто-то написал: «Ждём очередной выпуск «Пусть говорят».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют
«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность
Молодая американка смогла забеременеть после двух
Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную
Ученые: Астероиды являются частями древних
В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане
В Москве неизвестный расстрелял людей на
Ученые: Генетика и окружающая среда могут
Ученые: Умные женщины должны рожать детей от
Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем
СМИ: Магический обряд стал причиной смерти Олега
Огромный монстр оставил следы вдоль побережья
Ученые: Национальные меньшинства больше страдают
Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд
Кот польского оппозиционера Ежи Таргальского
Российские туристы во время посещения армянского
В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в
Браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox внедряют
Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной
Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован
Каждый человек может стать экстрасенсом после
Яна Поплавская позитивно относится к подработке
Виктория Дайнеко шокировала поклонников странным
Творчество наследницы Леонида Агутина Елизаветы
Экс-участница группы "Ранетки" жалеет, что не
Итальянский исследователь из Рима запечатлел на
Анастасия Волочкова разозлила поклонников
Ученые: Витамин D увеличивает сексуальное влечение
Анфиса Чехова затмила “королевским” завтраком
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую из-за
Просмотреть все новости