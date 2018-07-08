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Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют только вещи съеденных ими людей

Британский город Бристоль всегда привлекал к себе внимание туристов из-за обилия достопримечательностей, в число которых входит гавань, построенная в 13 веке. Вот только в ней живут монстры-паразиты, которые поедают людей и оставляют только их вещи на дне.

Огромный и глубокий объект всегда имеет холодную воду, а ученые давно хотели исследовать это место, чтобы найти неизвестные виды обитателей глубин. Рыбаки часто приходят к гавани, однако стараются не попасть в воду, чтобы не стать жертвой загадочных существ. Волонтеры во время чистки местной изюминки находят в ней одежду и мотоциклы, а эксперты говорят о чудовищах, утаскивающих их владельцев на 10-метровую глубину.

Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют только вещи съеденных ими людей


Они охотятся стаями и налетают на добычу, случайно оказавшуюся в воде. Паразиты имеют небольшие размеры, однако это не мешает им быстро обглодать трофей, но пока никто из охотников не смог поймать жутких особей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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