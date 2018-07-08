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«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность сердечного приступа у собаки

Внезапная утрата пса инженером Мэттью Эдвардсом, заставила его изобрести специальное устройство, с целью исключить подобные случаи для других владельцев четвероногих друзей. Гаджет уже оценен в 120 долларов, занимались его разработкой специалисты из Kickstarter.

В результате проделанной работы, появилась модель умного ошейника, названного создателями - Dawg Tag, основное назначение которого – спасти любую собаку от наступления сердечного приступа. Конструкция устройства содержит целый ряд сенсоров и датчиков, позволяющих проводить измерение температуры тела животного и показатели влажности окружающего воздуха, оказывающих влияние на самочувствие собаки. Благодаря LED-сигналам, хозяин собаки всегда будет знать, насколько превышен показатель по уровню перегрева. Конструкция Dawg Tag полностью водонепроницаема, что позволяет собаке безопасно находиться в воде, без необходимости снимать устройство.
«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность сердечного приступа у собаки


В настоящее время разработчики совершенствуют устройство, в сором времени девайс сможет информировать хозяина о присутствии опасности, посредством передачи информации сообщениями на смартфон. Как ожидается, для умного ошейника найдется свой потребитель, так как от критичного перегрева собак часто происходят сердечные приступы у животных, а иногда и неожиданная смерть.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:00
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