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Молодая американка смогла забеременеть после двух курсов химиотерапии

Молодая американка смогла забеременеть после двух курсов химиотерапии. Медики назвали такую ситуацию чудом, так как данная процедура не дает возможности женщинам выносить потомство.

Девушка в возрасте 25 лет заметила небольшую опухоль на шее, не доставляющую ей неудобств, однако мать решила повести ее на обследование. Медики нашли у пациентки лимфому Ходжкина, после чего были вынуждены провести курс лечения, блокирующий работу яичников. После этого они обратили внимание на уплотнение в области груди и решили продолжить процедуры.

Молодая американка смогла забеременеть после двух курсов химиотерапии


Однако американка стала жаловаться на боль в области таза, после чего УЗИ показало 3-месячный срок беременности. Потом медики выяснили, что эта особа и ее парень решили не предохраняться во время интимных контактов, что и привело к зарождению новой жизни.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:50
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