Молодая американка смогла забеременеть после двух курсов химиотерапии

Девушка в возрасте 25 лет заметила небольшую опухоль на шее, не доставляющую ей неудобств, однако мать решила повести ее на обследование. Медики нашли у пациентки лимфому Ходжкина, после чего были вынуждены провести курс лечения, блокирующий работу яичников. После этого они обратили внимание на уплотнение в области груди и решили продолжить процедуры.Однако американка стала жаловаться на боль в области таза, после чего УЗИ показало 3-месячный срок беременности. Потом медики выяснили, что эта особа и ее парень решили не предохраняться во время интимных контактов, что и привело к зарождению новой жизни.