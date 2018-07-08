Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован британкой над запретной территорией заповедника

Свидетельница события опубликовала ролик в сетях и отметила, что в этом месте даже запуск дрона может стать причиной штрафных санкций для владельца. Внеземные гости не стали обращать внимания на такие мелочи и стали быстро перемещаться в разные стороны, после чего зависли на месте. Кроме того, НЛО постоянно менял свой внешний вид, хорошо замеченный женщиной с большого расстояния.Она предположила, что в этом месте мог быть открыт портал, позволяющий гуманоидам исчезать и появляться через определенное время. Также британка заметила сверчка, редко посещающего этот уголок страны. Другие люди не видели внеземной аппарат, летящий в безоблачном небе.