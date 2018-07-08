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Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован британкой над запретной территорией заповедника

Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован британкой над запретной территорией заповедника. Инцидент произошел недалеко от пляжа в Дорси, когда объект решил осмотреть Дердл-дор.

Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован британкой над запретной территорией заповедника


Свидетельница события опубликовала ролик в сетях и отметила, что в этом месте даже запуск дрона может стать причиной штрафных санкций для владельца. Внеземные гости не стали обращать внимания на такие мелочи и стали быстро перемещаться в разные стороны, после чего зависли на месте. Кроме того, НЛО постоянно менял свой внешний вид, хорошо замеченный женщиной с большого расстояния.



Она предположила, что в этом месте мог быть открыт портал, позволяющий гуманоидам исчезать и появляться через определенное время. Также британка заметила сверчка, редко посещающего этот уголок страны. Другие люди не видели внеземной аппарат, летящий в безоблачном небе.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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