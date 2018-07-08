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Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную версию с дизельным мотором

Для рамного внедорожника Nissan Terra предложат версию с 3 рядами сидений и дизельным мотором.

Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную версию с дизельным мотором


Новую версию Nissan Terra будут продавать в Индонезии. Она получит дизельный агрегат 2.5 на 190 л.с. Аналогичным двигателем оснащается пикап Navara, который имеет такую же платформу, что и Terra. При этом в авто используется 6-МКПП либо 7-АКПП, задний либо полный привод. Это зависит от комплектации авто. Индонезийскую новинку считают семейным внедорожником, потому что она получит трехрядный салон. Внедорожник Nissan Terra сейчас доступен непосредственно с атмосферной бензиновой установкой 2.5 на 184 л.с. Авто имеет пятиместный салон.

На рынке КНР авто имеет систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, дополнительный дисплей в автомобильном зеркале заднего вида, камеры кругового обзора, информационно-развлекательную систему с удобным крупным тачскрином, климатическую установку на 3 зоны, задние LED-фонари, светодиодную оптику. Авто в КНР продают по цене 169 800 - 245 800 юаней.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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