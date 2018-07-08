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Ученые: Астероиды являются частями древних разрушенных планет

Ученые выяснили, что миллионы космических объектов вращаются возле светила и могут стать угрозой для жизни человечества. Они считают, что астероиды являются частями древних разрушенных планет.

Эти небесные тела существовали миллиарды лет назад, но потом были уничтожены после столкновения с другими аналогами или во время природных катастроф. Из шести видов образовался пояс астероидов, где 85% объектов были сформированы таким образом.

Ученые: Астероиды являются частями древних разрушенных планет


Ученые отметили, что открытие позволит им понять процессы зарождения планет, что также касается их распада. Кроме того, полученная информация поможет противостоять космическим странникам, способным обрушиться на Землю в будущем.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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