Ученые: Астероиды являются частями древних разрушенных планет

Эти небесные тела существовали миллиарды лет назад, но потом были уничтожены после столкновения с другими аналогами или во время природных катастроф. Из шести видов образовался пояс астероидов, где 85% объектов были сформированы таким образом.Ученые отметили, что открытие позволит им понять процессы зарождения планет, что также касается их распада. Кроме того, полученная информация поможет противостоять космическим странникам, способным обрушиться на Землю в будущем.