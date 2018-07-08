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Ученые: Генетика и окружающая среда могут превратить человека в убийцу

Ученые выяснили, что генетика и окружающая среда могут превратить человека в убийцу. Результаты исследования были опубликованы в профильных изданиях.

Раньше специалисты считали, что дети начинают испытывать склонность к насилию из-за плохого воспитания и недоедания, но оказалось, что эти факторы не всегда играют важную роль в формировании преступных наклонностей. Оскорбления, услышанные в юности, вместе с вышеуказанными причинами, могут стать толчком для антисоциального поведения.

Ученые: Генетика и окружающая среда могут превратить человека в убийцу


Также в одной семье дети имеют разные качества личности, о чем красноречиво говорят опыты Джеймса Фэллона. Ученый среди мозгов убийц-психопатов заметил орган коллеги, тоже имевшего нестабильную психику. Он получил отличное воспитание, но родственница в прошлом убила члена семьи.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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