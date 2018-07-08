Ученые: Генетика и окружающая среда могут превратить человека в убийцу

Раньше специалисты считали, что дети начинают испытывать склонность к насилию из-за плохого воспитания и недоедания, но оказалось, что эти факторы не всегда играют важную роль в формировании преступных наклонностей. Оскорбления, услышанные в юности, вместе с вышеуказанными причинами, могут стать толчком для антисоциального поведения.Также в одной семье дети имеют разные качества личности, о чем красноречиво говорят опыты Джеймса Фэллона. Ученый среди мозгов убийц-психопатов заметил орган коллеги, тоже имевшего нестабильную психику. Он получил отличное воспитание, но родственница в прошлом убила члена семьи.