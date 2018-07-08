В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в июне

В годовом сравнении реализации LADA XRAY увеличились на 10,8 процента (2 302 авто). Это позволило версии занять 20 позицию по объёму продаж в России в июне. Россияне за 6 месяцев этого года приобрели 16 388 данных кроссоверов. За счёт этого XRAY расположился на 11 позиции. Российский автомобильный рынок за первую половину текущего года составил 849 221 авто (+18,2 процента). Российским автодилерам в июне продали 156 351 авто.Лидирующую позицию на авторынке остаётся компания «АвтоВАЗ». В прошлом месяце реализации марки LADA увеличились на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. Большим спросом пользовались авто от корейских автобрендов KIA и Hyundai. В данном случае было реализовано 19 861, а также 16 422 отечественных транспортных средств.