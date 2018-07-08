АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в июне

По итогам июня отечественый «паркетник» LADA XRAY оказался на 20 месте в ТОП, составленном аналитиками АЕБ. Данную версию транспортного средства продали в количестве 2 302 экземпляров.

В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в июне


В годовом сравнении реализации LADA XRAY увеличились на 10,8 процента (2 302 авто). Это позволило версии занять 20 позицию по объёму продаж в России в июне. Россияне за 6 месяцев этого года приобрели 16 388 данных кроссоверов. За счёт этого XRAY расположился на 11 позиции. Российский автомобильный рынок за первую половину текущего года составил 849 221 авто (+18,2 процента). Российским автодилерам в июне продали 156 351 авто.

Лидирующую позицию на авторынке остаётся компания «АвтоВАЗ». В прошлом месяце реализации марки LADA увеличились на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. Большим спросом пользовались авто от корейских автобрендов KIA и Hyundai. В данном случае было реализовано 19 861, а также 16 422 отечественных транспортных средств.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд
Кот польского оппозиционера Ежи Таргальского
Российские туристы во время посещения армянского
В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в
Браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox внедряют
Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной
Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован
Каждый человек может стать экстрасенсом после
Яна Поплавская позитивно относится к подработке
Виктория Дайнеко шокировала поклонников странным
Творчество наследницы Леонида Агутина Елизаветы
Экс-участница группы "Ранетки" жалеет, что не
Итальянский исследователь из Рима запечатлел на
Анастасия Волочкова разозлила поклонников
Ученые: Витамин D увеличивает сексуальное влечение
Анфиса Чехова затмила “королевским” завтраком
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую из-за
Валерий Леонтьев верит в существование
Белорусский стартап Storyline привлек инвестиции
Ким Кардашьян удивила поклонников пикантной позой
Google Play велючил в свой состав самое главное
Пользователи интернета поддержали сборную России
НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса
Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом
Станислав Черчесов о поражении от Хорватии: "Это
Туристы запечатлели на камеру смерть в черном
Житель Тамбова запечатлел на камеру лицо
Наташа Королева к своему 45-летию "обновила" зубы
Канадец стал свидетелем охоты дикой лисы на дереве
В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз
Просмотреть все новости