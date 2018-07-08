Ученые: Умные женщины должны рожать детей от более глупых мужчин

Они отметили, что многие особы предпочитают замораживать свои яйцеклетки после проблем с поиском достойной пары, но сейчас стало сложно найти мужчин, не уступающих им своим интеллектом. Потому лучшим вариантом для создания семьи станет обычный партнер, который будет идеальным мужем и отцом.Статистика показала, что 54% британок получили образование и 1763 дамы прибегли к такому методу. Также эксперты провели опрос среди американок и жительниц Израиля, отметив, что 85% женщин отказывались от браков с человеком, имеющим низкий социальный статус, и воспользовались услугами центра репродукции.