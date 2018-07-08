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Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной императрицей»

Игорь Николаев на своей странице в Instagram поделился своими впечатлениями с подписчиками о поездке на поезде. Певец рассказал, что ему попалась интересная попутчица, с которой он построил грандиозные планы.

Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной императрицей»


Игорь Николаев опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с Ириной Аллегровой. По словам певца, они встретились совершенно случайно во время поездки из Мурома в Москву. Как оказалось, творческие люди времени даром во время поездки не теряли, они успели построить дальнейшие планы по поводу работы. По прибытию в Москву Николаев поблагодарил «шальную императрицу» за чудесное путешествие.

На опубликованной фотографии видно, как Ирина Аллегрова и Игорь Николаев позируют, радостно обнимаясь возле поезда, при этом женщина держит в руках сигарету. Именно это и не понравилось подписчикам Игоря Николаева, они в комментариях отметили, что сигарета всё портит. Также многие были шокированы тем, что певица сознательно портит своё здоровье и делает это в общественном месте.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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