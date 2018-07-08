Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной императрицей»

Игорь Николаев опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с Ириной Аллегровой. По словам певца, они встретились совершенно случайно во время поездки из Мурома в Москву. Как оказалось, творческие люди времени даром во время поездки не теряли, они успели построить дальнейшие планы по поводу работы. По прибытию в Москву Николаев поблагодарил «шальную императрицу» за чудесное путешествие.На опубликованной фотографии видно, как Ирина Аллегрова и Игорь Николаев позируют, радостно обнимаясь возле поезда, при этом женщина держит в руках сигарету. Именно это и не понравилось подписчикам Игоря Николаева, они в комментариях отметили, что сигарета всё портит. Также многие были шокированы тем, что певица сознательно портит своё здоровье и делает это в общественном месте.