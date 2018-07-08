Ученые: Национальные меньшинства больше страдают от психических недугов

Они провели исследования и выяснили, что 10% афроамериканцев страдают от ментальных расстройств, а 40% латиноамериканцев подвержены депрессиям и иным проблемам с психикой. Кроме того, самые плохие показатели были замечены у населения Аляски и индейцев, так как данная категория лиц не имеет возможностей для лечения или получения консультаций по сравнению с белыми собратьями.Ученые призвали медиков непредвзято относиться к пациентам, а также хотят найти способы для инвестирования проектов, помогающих улучшить помощь таким людям. В опытах должны принимать участие их соотечественники, вызывающие больше доверия у национальных меньшинств.