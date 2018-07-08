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Огромный монстр оставил следы вдоль побережья Тихого океана

Форма странной структуры, наблюдаемая в виде округлого очертания, замечена недавно учеными на дне Тихого океана. Исследователями найдены следы, оставленные огромным морским монстром. Образовавшаяся борозда составляет по длине почти 60 километров, а протяженность ее наблюдается вдоль линии, отмеченной калифорнийским побережьем США.

Расположен объект на дне океана, на глубине, достигающей примерно один километр, при этом не показываясь на поверхности. По предварительным расчетам, диаметр предполагаемого чудовища приравнены к габаритам, равным примерно 4-м километра.
Огромный монстр оставил следы вдоль побережья Тихого океана


Как предполагают конспирологи, подводные глубины скрывают места обитания представителей другой расы, основная цель которых – как можно надежнее скрыться от представителей человечества. Обращают внимание ученые и на космос, где мы давно ищем возможность существования цивилизаций за пределами видимости нашей планеты, хотя с нами совсем рядом скрываются абсолютно не изученные и непонятные нам существа.

В настоящее время у исследователей нет возможности для отправки глубоководной экспедиции к месту обитания данного таинственного монстра. Только их мнение однозначно, провести исследования необходимо как можно скорее, так как можно будет получить ответы на многие интересующие человечество вопросы.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:40
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