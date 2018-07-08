Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд страны с помощью проколотых презервативов для иностранцев

Женщина в возрасте 62 лет считает, что гости имеют много достоинств по сравнению с соотечественниками, так что хотела, чтобы девушки рожали после таких контактов. Она называла иностранцев спортивными и подтянутыми ребятами, а также отметила, что современные девушки любят гулять и пить спиртное.Став матерями они изменят привычный образ жизни, вот только продавщица не учла, что молодые мамы не захотят растить детей без отцов, тратя большие средства на их содержание. Сама продавщица родила двойню после Олимпиады в 1980 г, так что не считает сексуальные отношения с болельщиками позором.