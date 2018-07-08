Российские туристы во время посещения армянского праздника Вардавар могут быть облиты водой из-за традиций

Местные жители отмечают самое большое религиозное событие лета, так что соблюдают все правила. На нем принято выливать большое количество воды на прохожих без предупреждения, так что иностранные гости могут испытать шок, оказавшись в мокрых нарядах на улицах столицы.Потому лица, не испытывающие радости от такого местного экстрима, могут провести выходной день в помещениях. Также стоит закрыть водонепроницаемыми пакетами документы и деньги, что также касается важных вещей.