Кот польского оппозиционера Ежи Таргальского показал свое отношение к пенсионной реформе во время интервью

Местное население привыкло к показам домашнего любимца известной личности, но аудитория NTR впервые увидела такое чудо. Рыжий питомец сначала пытался отвлечь внимание человека от обсуждения актуального вопроса, после чего вылез на его плечи и поднял хвост, заслонив лицо ученого от камеры.Власти страны уменьшили возрастной ценз только для работников суда, но обычные граждане будут работать до 65 лет. Пенсионеры получают пособия, как в других странах, но живут намного дольше россиян, которые тоже будут выходить на пенсию в таком возрасте.