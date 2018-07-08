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Браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox внедряют в себя шпионское расширение

Из последних сообщений специалистов известно, что сейчас «подцепить» потенциального «шпиона» достаточно легко. Использовать для этого можно один только файл cookie, который позволит узнать всю необходимую информацию, связанную с действиями пользователя.

Программистами Сан-Франциско обнаружено шпионское расширение, известное под названием - Stylish. Данным идентификатором скрыто от юзера сохраняется история просмотров в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. Причем учетная запись соединяется с расширением Stylish всего одним запросом.
Браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox внедряют в себя шпионское расширение


Как отметили специалисты, шпионским идентификатором собирается информация по истории просмотров, с последующей отправкой данных, содержащих идентификаторы пользователя, на обработку серверами создателя. Согласно информации от экспертов из Америки известно, что авторы данного расширения разработчики из компании SimilarWeb, в базе данных которой содержатся вся информация о юзерах, использующих идентификатор. Stylish представляется как расширение,специальной разработки для Google Chrome и Mozilla Firefox, и позволяющим пользователям вносить изменения вида страницы браузера. Так же известно, что используется указанное расширение уже примерно двумя миллионами человек.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:40
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