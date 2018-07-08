Каждый человек может стать экстрасенсом после понимания законов Вселенной
Эксперты считают, что каждый человек может стать экстрасенсом после понимания законов Вселенной. Они обратили внимание на материальность мыслей, которые нужно держать под контролем.
Искренние пожелания не остаются без ответа, потому что сигналы, поступающие из человеческого организма, сразу улавливаются космическим пространством. Потому информационное поле Вселенной отражает намерения и посылает позитивные результаты.
Джону Рокфеллеру удалось стать миллионером благодаря своей детской мечте. Также он хотел отпраздновать свое 100-летие, но умер в возрасте 97 лет, достигнув первой цели. Если поверить в исполнение желания, оно обязательно сбудется, а маги владеют своими мыслями и могут пользоваться безграничными ресурсами мироздания.