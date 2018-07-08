Яна Поплавская позитивно относится к подработке детей

Звезда имеет двух сыновей и не понимает взрослых, которые вместо такого досуга отправляют ребенка на отдых в отели за рубежом. Она не считает, что подросток может устать от реальности жизни, имея большой энергетический потенциал. Яна Поплавская подчеркнула, что ребята должны понимать, что достаток не падает с неба и его нужно заработать трудом, а подписчики были согласны с мнением знаменитости.Многие люди описали свои ситуации, когда сами работали в таком возрасте, не видя ничего страшного в подработке. Некоторые лица жалеют детей, вынужденных вставать утром, чтобы зарабатывать деньги, а также хотят, чтобы они получили образование вместо мойки полов или уборки территории.