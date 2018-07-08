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Виктория Дайнеко шокировала поклонников странным образом на фото в Instagram

Певица часто становится объектом для обсуждения у недоброжелателей из-за неординарных нарядов, имея только свое мнение по такому поводу. Сейчас Виктория Дайнеко шокировала поклонников странным образом на фото в Instagram, получив много нелестных комментариев в свой адрес.

Она позировала перед камерой сидя на кресле в свитшоте большого размера, дополнив его туфлями с прозрачными ремешками, похожими на клейкую ленту. Возможно, исполнительница, таким образом, старается привлечь к себе внимание фанатов, потому что не часто радует их своим творчеством.

Виктория Дайнеко шокировала поклонников странным образом на фото в Instagram


Подписчики сразу попросили Викторию Дайнеко обратиться за помощью к стилистам и выбросить такой кошмар из гардероба. Многие люди не понимали, почему она выбирает столь нелепые вещи, которые только портят фигуру и внешность.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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