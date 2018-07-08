Виктория Дайнеко шокировала поклонников странным образом на фото в Instagram

Она позировала перед камерой сидя на кресле в свитшоте большого размера, дополнив его туфлями с прозрачными ремешками, похожими на клейкую ленту. Возможно, исполнительница, таким образом, старается привлечь к себе внимание фанатов, потому что не часто радует их своим творчеством.Подписчики сразу попросили Викторию Дайнеко обратиться за помощью к стилистам и выбросить такой кошмар из гардероба. Многие люди не понимали, почему она выбирает столь нелепые вещи, которые только портят фигуру и внешность.