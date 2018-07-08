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Экс-участница группы "Ранетки" жалеет, что не сохранила девственность до 21 года

Лена Третьякова – экс-участница группы «Ранетки» со своими подписчиками в Instagram поделилась историей о потери девственности. По мнению певицы, для юных девушек это очень важная тема.

Экс-участница группы "Ранетки" жалеет, что не сохранила девственность до 21 года


Своим подписчикам Лена Третьякова рассказала, что зарекалась хранить девственность до 21 года, однако не смогла сдержать слово. В 16-летнем возрасте девушку жутко раздражало то, что её одноклассницы рассказывали о своём первом сексе так, будто их наградили премией «Оскар». Тогда она решила, что до 18 лет она останется девственницей.

После наступления этого возраста, девушка решила продлить срок по потери невинности до 21 года. Однако на одной из вечеринок, находясь под алкогольным опьянением, Лена не сдержала своего порыва и не смогла сохранить то, что так стремительно берегла, потом она об этом очень пожалела.

После того случая секс для Лены Третьяковой до 26 лет казался чем-то отвратительным и сопровождался болезненными ощущениями. Сейчас девушке 29 лет и она хочет предостеречь других от ошибки, которую она совершила сама.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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