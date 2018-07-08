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Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую из-за рекламы японской императорской водородной воды

Поклонники увидели в Instagram новый пост продюсера, посвященный рекламе водородной воды, которой пользовались императоры. Они раскритиковали Яну Рудковскую за попытку продать товар за большие деньги.

Раньше пользователи сетей возмущались действиями других известных коллег, тоже использующих рекламу в своих целях. Сейчас они увидели, как знаменитость рассказывает о чудодейственных свойствах продукта, способного быстро снять стресс и усталость. Она также упомянула об основательнице компании Юлии Энхель, которая выглядит моложе своего возраста.

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую из-за рекламы японской императорской водородной воды


Вот тут подписчики стали долго смеяться, потому что никто не дал этой особе 29 лет. Многие люди отметили, что она прекрасно выглядит благодаря салонам красоты и удачному макияжу, после чего попросили Яну Рудковскую не писать больше такую ерунду. Однако некоторые фанаты заинтересовались необычной водой и даже ищут ее в магазинах своих городов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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