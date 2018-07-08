Ученые: Витамин D увеличивает сексуальное влечение

Тестостерон - гормон, прямым образом повышающий сексуальное желание. Известно, что данный химический элемент формируется при воздействии солнечного света, поэтому пещерные люди, днем находившиеся на открытом воздухе, были весьма плодовиты, подчеркивает автор работы - эксперт в области сексуальных проблем.Отсутствие достаточного количества витамина D в женском организме провоцирует снижение сексуального влечения, поэтому сексологи рекомендуют находиться на солнце по 30 минут в день на протяжении 2-х недель, что позволит увеличить выработку необходимых гормональных ферментов, отвечающих за производство влагалищной смазки и повышение влечения.