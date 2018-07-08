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Ученые: Витамин D увеличивает сексуальное влечение

Ученые провели серию экспериментов, доказав, что витамин D, формирующийся в организме при воздействии солнца, способен увеличить сексуальное влечение. Таким образом, солнечные ванны подталкивают живые организмы к продолжению рода, подчеркивают авторы работы.

Ученые: Витамин D увеличивает сексуальное влечение


Тестостерон - гормон, прямым образом повышающий сексуальное желание. Известно, что данный химический элемент формируется при воздействии солнечного света, поэтому пещерные люди, днем находившиеся на открытом воздухе, были весьма плодовиты, подчеркивает автор работы - эксперт в области сексуальных проблем.

Отсутствие достаточного количества витамина D в женском организме провоцирует снижение сексуального влечения, поэтому сексологи рекомендуют находиться на солнце по 30 минут в день на протяжении 2-х недель, что позволит увеличить выработку необходимых гормональных ферментов, отвечающих за производство влагалищной смазки и повышение влечения.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:40
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