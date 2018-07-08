Валерий Леонтьев верит в существование энергетических вампиров

С самого начала карьеры исполнитель поражал зрителей своими неординарными нарядами и скандальными шоу, после чего его часто вырезали из эфира советские критики. Он прекрасно знает о чувствах изгоев в обществе, а также предпочитает работать вне эстрадных кланов.В последнее время многие звезды стали увлекаться данным направлением, так что Валерий Леонтьев не является исключением. Он не стал вдаваться с подробности, отметив, что собрал дома огромную библиотеку о загадочных мирах. Также он не отрицает существование таких существ, лишающих людей жизненных сил.