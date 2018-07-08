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Валерий Леонтьев верит в существование энергетических вампиров

Во время беседы с журналистами перед юбилеем певец признался, что интересуется мистикой и загробной жизнью. Валерий Леонтьев также верит в существование энергетических вампиров.

С самого начала карьеры исполнитель поражал зрителей своими неординарными нарядами и скандальными шоу, после чего его часто вырезали из эфира советские критики. Он прекрасно знает о чувствах изгоев в обществе, а также предпочитает работать вне эстрадных кланов.

Валерий Леонтьев верит в существование энергетических вампиров


В последнее время многие звезды стали увлекаться данным направлением, так что Валерий Леонтьев не является исключением. Он не стал вдаваться с подробности, отметив, что собрал дома огромную библиотеку о загадочных мирах. Также он не отрицает существование таких существ, лишающих людей жизненных сил.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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