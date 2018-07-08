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Белорусский стартап Storyline привлек инвестиции в размере $770 тысяч

Цель создания белорусского проекта - голосовое управление разработкой «умных» колонок Amazon Alexa. Это молодое направление, но уже набирающее популярность и свою аудиторию из тысяч пользователей, что не может не привлечь инвесторов.

Минским сервисом Storyline оказывается помощь в процессе создания приложений для оснащения смарт-колонок, при этом инвестиции уже составили $700 тысяч. Адам Дрейпер и Евгений Невгень, инвесторы индустрии приложений. Невгелем было создано популярное весной - летом 2017-го приложение «MSQRD», известное необходимостью собирать «нимы», с возможностью расплачиваться ими в некоторых кафе или магазинах. Дрейпер представляет инвестора фонда Y Combinator, являющегося неким прообразом «бизнес-инкубатора», поддерживающим начинающих предпринимателей.
Белорусский стартап Storyline привлек инвестиции в размере $770 тысяч


Про подробности сделки сообщил Василий Шинкаренко, участник и соавтор приложения для колонок. Вся полученная сумма будет направленна на начало монетизации, а так же набор штата в коллектив и возможность интеграции с другими колонками. Белорусский стартап позволит пользователям начать развитие навыков Amazon Alexa, причем не обязательны особые знания в технике. Популярность Storyline уже привлекла в число ее приверженцев более 12000 юзеров.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:45
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