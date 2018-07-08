Ким Кардашьян удивила поклонников пикантной позой на фото в Instagram

Звезда позировала перед камерами с банкой фрэша, сидя в белье на краю ванны. Она снималась для рекламного ролика, но подписчики были в восторге от такого интригующего кадра. Они сразу оценили аппетитные формы Ким Кардашьян, после чего написали много лестных комплиментов в ее адрес.Некоторые пользователи сетей стали интересоваться названием напитка, но часть юзеров была недовольна откровениями знаменитости. Они осудили ее меркантильные интересы и неуважение к фанатам из-за неподобающей позы в сюжете.