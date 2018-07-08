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Ким Кардашьян удивила поклонников пикантной позой на фото в Instagram

Модель часто любит показывать провокационные сюжеты, демонстрируя поклонникам свою великолепную фигуру. Сейчас Ким Кардашьян удивила их пикантной позой на фото в Instagram.

Звезда позировала перед камерами с банкой фрэша, сидя в белье на краю ванны. Она снималась для рекламного ролика, но подписчики были в восторге от такого интригующего кадра. Они сразу оценили аппетитные формы Ким Кардашьян, после чего написали много лестных комплиментов в ее адрес.

Ким Кардашьян удивила поклонников пикантной позой на фото в Instagram


Некоторые пользователи сетей стали интересоваться названием напитка, но часть юзеров была недовольна откровениями знаменитости. Они осудили ее меркантильные интересы и неуважение к фанатам из-за неподобающей позы в сюжете.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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