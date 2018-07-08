НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса

Матч первого полуфинального противостояния пройдет 10 июля, где на стадионе Санкт-Петербурга встретятся французы и бельгийцы. На следующий день в российской столице пройдет матч англичан и хорват. Соответственно, все данные страны представлены в блоке НАТО, на что и обратила внимание администрация военного альянса. Всем командам, оставшимся на ЧМ-2018, военные представители пожелали удачи.