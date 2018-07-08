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НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса

Официальное представительство НАТО на своей страничке в социальной платформе Twitter опубликовало сообщение со словами поддержки всех полуфиналистов ЧМ-2018. Сборные, вышедшие в 1/2 финала мундиаля, представляют страны блока НАТО, подчеркивается в пресс-релизе.

НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса


Матч первого полуфинального противостояния пройдет 10 июля, где на стадионе Санкт-Петербурга встретятся французы и бельгийцы. На следующий день в российской столице пройдет матч англичан и хорват. Соответственно, все данные страны представлены в блоке НАТО, на что и обратила внимание администрация военного альянса. Всем командам, оставшимся на ЧМ-2018, военные представители пожелали удачи.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:20
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