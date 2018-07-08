Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом умершей соседки

Женщина старшего возраста была на даче, но была вынуждена приехать в город после звонка супруга. Она услышала неприятный запах в тамбуре, после чего выяснила, что умерла жительница соседней квартиры, любившая употреблять алкоголь. Эта особа осталась одна после смерти сына и лежала тут несколько дней, после чего труп стали объедать кошки.Горожанка вышла из помещения, чтобы поговорить со своим наследником и внезапно увидела призрачную фигуру покойницы в старом пальто. Она сильно испугалась и убежала домой, хотя поняла, что соседка пыталась что-то сообщить перед своим уходом. Сейчас ее дух больше не приходит в знакомые места, где всегда горит свет.