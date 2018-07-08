АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом умершей соседки

Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом умершей соседки. Она была шокирована таким событием и поверила в существование загробного мира.

Женщина старшего возраста была на даче, но была вынуждена приехать в город после звонка супруга. Она услышала неприятный запах в тамбуре, после чего выяснила, что умерла жительница соседней квартиры, любившая употреблять алкоголь. Эта особа осталась одна после смерти сына и лежала тут несколько дней, после чего труп стали объедать кошки.

Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом умершей соседки


Горожанка вышла из помещения, чтобы поговорить со своим наследником и внезапно увидела призрачную фигуру покойницы в старом пальто. Она сильно испугалась и убежала домой, хотя поняла, что соседка пыталась что-то сообщить перед своим уходом. Сейчас ее дух больше не приходит в знакомые места, где всегда горит свет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса
Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом
Станислав Черчесов о поражении от Хорватии: "Это
Туристы запечатлели на камеру смерть в черном
Житель Тамбова запечатлел на камеру лицо
Наташа Королева к своему 45-летию "обновила" зубы
Канадец стал свидетелем охоты дикой лисы на дереве
В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз
Злобные существа из иного мира убивают собак на
Виктор Рыбин обвинил Ларису Долину в воровстве
Пришельцы разрушили самый огромный американский
Ученые: Ковчег Ноя находится на границе Чечни и
Ученые: В Египте найдена древняя мумия с головой
Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке
Ученые: Дети с синдромом Дауна могут быть
Басков опубликовал фотографию с Пугачевой
Эволюция может быть мифом из-за временного
Поклонники раскритиковали новый полупрозрачный
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после
НЛО стали чаще совершать визиты в разные
«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за
В секретном файле ФБР указано, что Никола Тесла
Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в
Адресная строка браузера получила функции
ЧМ-2018: Россия уступает Хорватии в серии
Российские ученые придумали способ передачи
Ассистент «Яндекса» Алиса может показать
Ученые открыли микробов выдерживающих суровые
Ученые во второй раз превратят свет в материю по
Просмотреть все новости