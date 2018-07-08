Наташа Королева к своему 45-летию "обновила" зубы

Наташа Королева относится к тем людям, которые пристально следят за своим внешним видом. Если певица заметит лишние килограммы, то садится на диету и идёт в спортивный зал, если обнаружит на своём лице морщины, то идёт к косметологу.К своему 45-летнему юбилею певица решила «обновить» свою улыбку, поставив на зубы ультратонкие виниры, которые сделаны по специальной технологии. Конечно, кардинально это внешность Наташи Королёвой не меняет, но немного усовершенствовать её не помешает.Певица старается сохранить свою природную красоту и это у неё неплохо получается. С винирами на зубах Наташе Королёвой удалось сохранить свою индивидуальность и немного усовершенствовать свой внешний вид.