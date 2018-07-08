«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за Черышева после его гола
Известная ведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что готова выйти замуж за игрока сборной России Дениса Черышева.
Такое решение пришло её в голову после гола Черышева в ворота хорватов в матче 1/4 финала Чемпионата мира.
На 31-й минуте встречи дальним ударом Денис Черышев открыл счет в четвертьфинальном матче. Для Дениса это четвёртый гол на мундиале и он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Напомним, встречу выиграли футболисты Хорватии по пенальти - 4:3. Основное время закончилось 2:2. В полуфинале сборная Хорватии встретится со сборной Англии, в другом полуфинале сильнейших будут выяснять футболисты Бельгии и Франции.
Такое решение пришло её в голову после гола Черышева в ворота хорватов в матче 1/4 финала Чемпионата мира.
"Я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте — я без макияжа выгляжу на 18", — говорит Ольга.
На 31-й минуте встречи дальним ударом Денис Черышев открыл счет в четвертьфинальном матче. Для Дениса это четвёртый гол на мундиале и он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Напомним, встречу выиграли футболисты Хорватии по пенальти - 4:3. Основное время закончилось 2:2. В полуфинале сборная Хорватии встретится со сборной Англии, в другом полуфинале сильнейших будут выяснять футболисты Бельгии и Франции.