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«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за Черышева после его гола

Известная ведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что готова выйти замуж за игрока сборной России Дениса Черышева.

«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за Черышева после его гола

Такое решение пришло её в голову после гола Черышева в ворота хорватов в матче 1/4 финала Чемпионата мира.

"Я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте — я без макияжа выгляжу на 18", — говорит Ольга.

«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за Черышева после его гола

На 31-й минуте встречи дальним ударом Денис Черышев открыл счет в четвертьфинальном матче. Для Дениса это четвёртый гол на мундиале и он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Напомним, встречу выиграли футболисты Хорватии по пенальти - 4:3. Основное время закончилось 2:2. В полуфинале сборная Хорватии встретится со сборной Англии, в другом полуфинале сильнейших будут выяснять футболисты Бельгии и Франции.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42
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