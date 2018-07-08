Канадец стал свидетелем охоты дикой лисы на дереве

Такой прогресс в эволюции хищников удивил ученых, тоже ознакомившихся с интересным материалом. Особь погналась за белкой и быстро забралась на низкорослое дерево, после чего жертва потеряла бдительность, так как была ошеломлена невиданным зрелищем.Затем добыча быстро оказалась в зубах противника, желающего накормить свое потомство. Мужчина отметил, что лисы охотятся в кустах и вытаскивают мелких сородичей из нор, но иногда могут быстро адаптироваться в непривычных условиях, чтобы утолить голод.