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В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз общему мужчине

В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз общему мужчине. Они встретили обманщика вместе с полицией и журналистами, после чего альфонсу не удалось сбежать от правосудия.

Инцидент произошел в городе Наньнин, когда одна особа поругалась с возлюбленным из-за его звонка другой женщине, а дальше она сама решила позвонить сопернице. Оказалось, что девушка тоже знала мужчину, который назвался другим именем и пользуется ее иномаркой. Первая жертва обманщика одолжила ему почти 2 миллиона рублей, а дальше была найдена еще одна дама.

В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз общему мужчине


Китаянки решили задержать виновника, пытавшегося сбежать и устроившего драку, в которой пострадали три свидетеля событий. Такие ситуации часто возникают во многих странах мира. Американец имел 8 избранниц и жил за их счет, а также среди россиян есть лица, использующие влюбленность прекрасного пола для своих целей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15
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