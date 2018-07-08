В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз общему мужчине

Инцидент произошел в городе Наньнин, когда одна особа поругалась с возлюбленным из-за его звонка другой женщине, а дальше она сама решила позвонить сопернице. Оказалось, что девушка тоже знала мужчину, который назвался другим именем и пользуется ее иномаркой. Первая жертва обманщика одолжила ему почти 2 миллиона рублей, а дальше была найдена еще одна дама.Китаянки решили задержать виновника, пытавшегося сбежать и устроившего драку, в которой пострадали три свидетеля событий. Такие ситуации часто возникают во многих странах мира. Американец имел 8 избранниц и жил за их счет, а также среди россиян есть лица, использующие влюбленность прекрасного пола для своих целей.