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Злобные существа из иного мира убивают собак на территории кладбища возле Зеленого замка

Местные жители не рискуют приближаться к афро-американскому кладбищу возле Зеленого замка. Злобные существа из иного мира убивают собак на его территории, когда животные забегают сюда из-за неосторожности.

Туристка решила проверить, что происходит в этом месте на самом деле и была шокирована своим открытием. Сюда сложно добраться из-за зарослей высокой травы, а также на дороге встречается сухой валежник. На самом кладбище лежали останки жертв фантомов, имеющих черный цвет шерсти.

Злобные существа из иного мира убивают собак на территории кладбища возле Зеленого замка


Свидетельница события поспешила быстрее покинуть зловещее место, хотя призраки не нападали на живых собратьев. Многие лица говорят, что в замке собрались силы тьмы, с которыми не стоит шутить из-за любопытства.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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