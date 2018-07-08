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Виктор Рыбин обвинил Ларису Долину в воровстве хита

Виктор Рыбин – лидер группы «Дюна» в адрес артистки Ларисы Долиной выдвинул обвинения, утверждая, что она украла у него будущий хит. Из-за этого артисты стали непримиримыми врагами.

Виктор Рыбин обвинил Ларису Долину в воровстве хита


Певец Виктор Рыбин в одном из телешоу обвинил Ларису Долину в творческом воровстве, на этой почве назревает новый скандал. С экрана телевизора Рыбин заявил, что причиной давней вражды межу ним и Долиной стала песня, которую у него украла джазовая певица.

В частности, речь идёт о композиции «Страна Лимония», весь коллектив «Дюна» был обескуражен, когда Лариса Долина исполнила эту песню на передаче «Музыкальный ринг». Более того никто не мог понять, каким образом песня попала к Долиной, и почему певица решила её исполнить.

Ни при каких разбирательствах не смогли выяснить при каких обстоятельствах была передана песня. С тех пор отношения между артистами были испорчены.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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