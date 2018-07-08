Пришельцы разрушили самый огромный американский телескоп “Грин Бэнк”

Вот только комплекс после открытия работал недолго, потому что антенны внезапно стали разрушаться на глазах у людей от легкого дуновения ветра. Тогда власти обвинили в инциденте подрядчиков, однако эксперты считают, что внеземные гости решили вмешаться в деятельность землян.Им не понравилось, что такое мощное оборудование поможет людям узнать истину, к которой они не готовы. Кроме того, сотрудники говорили журналистам, что не видели проблем во время эксплуатации современной технологии.