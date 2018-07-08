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Пришельцы разрушили самый огромный американский телескоп “Грин Бэнк”

Исследователи сделали выводы, что пришельцы разрушили самый огромный американский телескоп. “Грин Бэнк” был построен в 60-х годах и должен был улавливать сигналы из космоса, помогая ученым делать новые открытия.

Вот только комплекс после открытия работал недолго, потому что антенны внезапно стали разрушаться на глазах у людей от легкого дуновения ветра. Тогда власти обвинили в инциденте подрядчиков, однако эксперты считают, что внеземные гости решили вмешаться в деятельность землян.

Пришельцы разрушили самый огромный американский телескоп “Грин Бэнк”


Им не понравилось, что такое мощное оборудование поможет людям узнать истину, к которой они не готовы. Кроме того, сотрудники говорили журналистам, что не видели проблем во время эксплуатации современной технологии.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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