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Ученые: Ковчег Ноя находится на границе Чечни и Дагестана

Ученый Марат Аслаханов сообщил журналистам о нахождении ковчега Ноя. Он заметил артефакт на границе Чечни и Дагестана.

Библейские тексты упоминают гору Арарат, куда причалил праведник вместе со своими пассажирами, но многие эксперты скептически отнеслись к этой информации, несмотря на наросты, напоминающие корму судна, в этом месте. Сейчас ученый вместе с коллегами исследовал территорию рядом с поселком Хиндой и заметил необычную возвышенность.

Ученые: Ковчег Ноя находится на границе Чечни и Дагестана


Там уже ведутся раскопки и очищен 12-метровый проход. Пока многие коллеги считают данную информацию ложью, потому что сомневаются в реальности существования такого водного транспорта древности.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:20
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