Ученые: Ковчег Ноя находится на границе Чечни и Дагестана

Библейские тексты упоминают гору Арарат, куда причалил праведник вместе со своими пассажирами, но многие эксперты скептически отнеслись к этой информации, несмотря на наросты, напоминающие корму судна, в этом месте. Сейчас ученый вместе с коллегами исследовал территорию рядом с поселком Хиндой и заметил необычную возвышенность.Там уже ведутся раскопки и очищен 12-метровый проход. Пока многие коллеги считают данную информацию ложью, потому что сомневаются в реальности существования такого водного транспорта древности.