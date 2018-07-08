Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке Кинешемке

Любовь Толкалина сыграла главную роль в постановке «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова. 3 июля спектакль показали на сцене Кинешемского драматического театра. Актриса решила не ограничиваться только пребыванием в театре, она оправилась на местный пляж, чтобы искупаться в реке Кинешемке.По словам Любови Толкалиной, она коллекционирует речные купания. Ранее актриса купалась в Неве, Дону, Вологде, Оке, Волге и в других реках. В воде актриса чувствует себя как рыба, так как она является кандидатом в мастера спорта по синхронному плаванию.Актриса объявила о своей любви к речным купаниям, подкрепив это видеозаписью, на которой она запечатлена полуобнажённой на берегу реки Мошка. После этого подписчики обвинили актрису в нудистских наклонностях, однако некоторые оценили её прекрасную фигуру, одаряя комплиментами.