АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке Кинешемке

Известная актриса Любовь Толкалина накануне искупалась в реке Кинешемке и поделилась этим событием со своими подписчиками. При этом актриса заявила, что она планирует коллекционировать свои речные купания.

Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке Кинешемке


Любовь Толкалина сыграла главную роль в постановке «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова. 3 июля спектакль показали на сцене Кинешемского драматического театра. Актриса решила не ограничиваться только пребыванием в театре, она оправилась на местный пляж, чтобы искупаться в реке Кинешемке.

По словам Любови Толкалиной, она коллекционирует речные купания. Ранее актриса купалась в Неве, Дону, Вологде, Оке, Волге и в других реках. В воде актриса чувствует себя как рыба, так как она является кандидатом в мастера спорта по синхронному плаванию.

Актриса объявила о своей любви к речным купаниям, подкрепив это видеозаписью, на которой она запечатлена полуобнажённой на берегу реки Мошка. После этого подписчики обвинили актрису в нудистских наклонностях, однако некоторые оценили её прекрасную фигуру, одаряя комплиментами.

Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке Кинешемке
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз
Злобные существа из иного мира убивают собак на
Виктор Рыбин обвинил Ларису Долину в воровстве
Пришельцы разрушили самый огромный американский
Ученые: Ковчег Ноя находится на границе Чечни и
Ученые: В Египте найдена древняя мумия с головой
Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке
Ученые: Дети с синдромом Дауна могут быть
Басков опубликовал фотографию с Пугачевой
Эволюция может быть мифом из-за временного
Поклонники раскритиковали новый полупрозрачный
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после
НЛО стали чаще совершать визиты в разные
«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за
В секретном файле ФБР указано, что Никола Тесла
Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в
Адресная строка браузера получила функции
ЧМ-2018: Россия уступает Хорватии в серии
Российские ученые придумали способ передачи
Ассистент «Яндекса» Алиса может показать
Ученые открыли микробов выдерживающих суровые
Ученые во второй раз превратят свет в материю по
Спутники Юпитера оставляют загадочные следы
В сеть попали патентные изображения новой версии
Ученые: негативные мысли с утра – опасны
Плавучий город с самоуправлением, сотней домов и
Hyundai этой осенью представит новый бюджетный
В Ботсване обнаружен фрагмент 2-метрового
Над Далласом запечатлели многочисленные хаотичные
Просмотреть все новости