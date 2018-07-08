Ученые: Дети с синдромом Дауна могут быть результатом скрещивания пришельцев с людьми из-за внешнего сходства

Кроме того, малыши имеют уникальный дар, появляясь на свет с идентичными чертами характера. Также у них есть сила, не способная проявиться в земных условиях, но пока специалисты не могут понять секреты такого недуга.Несмотря на выдвинутую гипотезу, ученые не способны найти доказательства, подтверждающие реальное существование внеземного разума на просторах Вселенной. Некоторые эксперты считают, что женщины, родившие таких детей, даже не подозревают об экспериментах пришельцев, использовавших их тела в качестве материала.