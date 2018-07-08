Басков опубликовал фотографию с Пугачевой

На своей странице в Instagram Николай Басков опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с радостно улыбающейся Примадонной. В свою очередь поклонники Максима Галкина обеспокоились, что у юмориста появился конкурент, так как Алла Борисовна выбирает себе в мужья талантливых, молодых и красивых мужчин из российского шоу-бизнеса.Под данной фотографией фанаты начали называть Николая Баскова и Примадонну «сладкой парочкой». Однако певец поспешил развеять все слухи и иллюзии пользователей сети, отметив, что они с Аллой Борисовной вместе смотрят футбольный матч, который проходит в Сочи, и болеют за сборную команду России.