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Басков опубликовал фотографию с Пугачевой

Николай Басков выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён с Аллой Пугачёвой. Певец не смог ни похвастаться тем, что смотрит матч между Россией и Хорватией вместе с Примадонной.

Басков опубликовал фотографию с Пугачевой


На своей странице в Instagram Николай Басков опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с радостно улыбающейся Примадонной. В свою очередь поклонники Максима Галкина обеспокоились, что у юмориста появился конкурент, так как Алла Борисовна выбирает себе в мужья талантливых, молодых и красивых мужчин из российского шоу-бизнеса.

Под данной фотографией фанаты начали называть Николая Баскова и Примадонну «сладкой парочкой». Однако певец поспешил развеять все слухи и иллюзии пользователей сети, отметив, что они с Аллой Борисовной вместе смотрят футбольный матч, который проходит в Сочи, и болеют за сборную команду России.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
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