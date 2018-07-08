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Поклонники раскритиковали новый полупрозрачный наряд Ольги Серябкиной

Поклонники певицы Ольги Серябкиной раскритиковали её новый наряд. Звезда на одной из последних опубликованных фотографий одета в полупрозрачный наряд, однако подписчики певицы отметили, что подобные предметы выглядят вызывающе и вульгарно.

Поклонники раскритиковали новый полупрозрачный наряд Ольги Серябкиной


На выложенной в Instagram фотографии Ольга Серябкина позирует перед камерой в полупрозрачной короткой футболке и в трусиках. При этом под футболку звезда не одела бюстгальтер. Многим подписчикам такая откровенность не понравилась и они оставили свои критикующие комментарии. Некоторые советовали певице ничего подобного больше не делать и внимательно подходить к выбору наряда. Другие отметили, что это выглядит очень пошло и не сексуально.

Однако часть поклонников Ольги Серябкиной отметили хорошую фигуру певицы и её пышную грудь. Они выразили благодарность в адрес исполнительницы за то, что она позволяет восхищаться своим телом и советовали не обращать внимание на доброжелателей, радуя их и впредь разными снимками.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
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