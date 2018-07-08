Поклонники раскритиковали новый полупрозрачный наряд Ольги Серябкиной

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 7 Июл 2018 в 7:56 PDT

На выложенной в Instagram фотографии Ольга Серябкина позирует перед камерой в полупрозрачной короткой футболке и в трусиках. При этом под футболку звезда не одела бюстгальтер. Многим подписчикам такая откровенность не понравилась и они оставили свои критикующие комментарии. Некоторые советовали певице ничего подобного больше не делать и внимательно подходить к выбору наряда. Другие отметили, что это выглядит очень пошло и не сексуально.Однако часть поклонников Ольги Серябкиной отметили хорошую фигуру певицы и её пышную грудь. Они выразили благодарность в адрес исполнительницы за то, что она позволяет восхищаться своим телом и советовали не обращать внимание на доброжелателей, радуя их и впредь разными снимками.