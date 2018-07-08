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Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с обнажённой грудью

Анфиса Чехова выложила в Instagram новую фотографию, на которой она позирует с обнажённой грудью едва прикрытой рукой. В настоящее время телеведущая отдыхает на курорте, где она наслаждается одиночеством.

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с обнажённой грудью


На одной из последних фотографий Анфиса Чехова запечатлена в одних трусиках стоя задом к камере, прикрывая рукой обнажённую грудь. На заднем фоне телеведущей бассейн, а вдали видно море с бескрайним горизонтом.

В комментариях к данному снимку Анфиса Чехова написала, что любит быть наедине с собой и предаваться мыслям. Также телеведущая считает, что в нагом теле человека нет ничего дурного, так как многие поэты и другие культурные деятели посвящали себя воспеванию женской красоты.

Данным снимком Анфиса Чехова взбудоражила своих подписчиков, потому как такими откровенными снимками она давно их не баловала. В комментариях многие фанаты восхищались формами телеведущей и одаривали её комплиментами, признаваясь в любви.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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