Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с обнажённой грудью

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 7 Июл 2018 в 3:18 PDT

На одной из последних фотографий Анфиса Чехова запечатлена в одних трусиках стоя задом к камере, прикрывая рукой обнажённую грудь. На заднем фоне телеведущей бассейн, а вдали видно море с бескрайним горизонтом.В комментариях к данному снимку Анфиса Чехова написала, что любит быть наедине с собой и предаваться мыслям. Также телеведущая считает, что в нагом теле человека нет ничего дурного, так как многие поэты и другие культурные деятели посвящали себя воспеванию женской красоты.Данным снимком Анфиса Чехова взбудоражила своих подписчиков, потому как такими откровенными снимками она давно их не баловала. В комментариях многие фанаты восхищались формами телеведущей и одаривали её комплиментами, признаваясь в любви.