Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с обнажённой грудью
Анфиса Чехова выложила в Instagram новую фотографию, на которой она позирует с обнажённой грудью едва прикрытой рукой. В настоящее время телеведущая отдыхает на курорте, где она наслаждается одиночеством.
На одной из последних фотографий Анфиса Чехова запечатлена в одних трусиках стоя задом к камере, прикрывая рукой обнажённую грудь. На заднем фоне телеведущей бассейн, а вдали видно море с бескрайним горизонтом.
В комментариях к данному снимку Анфиса Чехова написала, что любит быть наедине с собой и предаваться мыслям. Также телеведущая считает, что в нагом теле человека нет ничего дурного, так как многие поэты и другие культурные деятели посвящали себя воспеванию женской красоты.
Данным снимком Анфиса Чехова взбудоражила своих подписчиков, потому как такими откровенными снимками она давно их не баловала. В комментариях многие фанаты восхищались формами телеведущей и одаривали её комплиментами, признаваясь в любви.