Политолог: Запад поверг Тунис в хаос

Эта атмосфера негативно сказывается на отношениях с ближайшими странами. И подтверждением тому является снижение товарного оборота между Ливией и Тунисом аж в два раза: с двух миллиардов долларов до одного. И это несмотря на то, что в планах правительства Туниса было, наоборот, увеличить его объем. Однако мало того, что этому не суждено было сбыться, так эксперты прогнозируют и дальнейшее падение экспорта страны, и, по их мнению, эта тенденция продолжится в далеком будущем.Политолог Григорий Лукьянов говорит о том, что экономическая составляющая напрямую связана с политическими процессами, которые происходят в Тунисе. По его словам, частая смена власти, которая происходила с помощью западных посредников, сыграла определенную в этом роль. Правителей выбирал не народ. Кроме того, долг страны растет «на глазах», а Международный валютный фонд не готов оказывать финансовую поддержку. Без внешней поддержки экономика Туниса мертва, а рост безработицы приведет к новым народным волнениям.Политическая жизнь Туниса нуждается в кардинальных изменениях, если их не будет, то арабское государство ждет нарастание кризиса, который приведет страну к жутким последствиям.