Российские ученые придумали способ передачи энергии Солнца на Землю

Представляют специалисты из России холдинг «Швабе», именно здесь нашли возможность передавать энергию с Солнца на Землю. Данный способ поможет существенному уменьшению расходов топлива, рассказал руководитель коллектива ученых Сергей Попов. Так же отмечается, что ученые продолжают работу над еще одним масштабным проектом, связанным с созданием адаптивной оптики, причем разработка идет с разделением на два этапа.Космическая линза, диаметр которой составляет 300 метров, будет выведена на орбиту Земли, где будет создан прототип «солнечного зайчика», луч которого будет захвачен и направлен на космический корабль, с целью формирования своеобразного «солнечного паруса». Уточняется, что разработки подобного рода ученых представляются для многих фантастикой, но у российских специалистов другое мнение, они уверены, что это технология будущего.Как отметил Попов, специалистами холдинга изучаются возможные риски влияния на окружающую среду от использования данной технологии. Разработчики предполагают, что с ее помощью удастся создать сверх точное лазерное и электронное медицинское оборудование.