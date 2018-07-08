Российские ученые придумали способ передачи энергии Солнца на Землю
Российскими специалистами создана модель специального орбитального лазера, возможности которого позволяют организовать передачу энергии Солнца землянам. Благодаря такому передовому методу специалисты планируют сохранить ресурсы нашей планеты.
Представляют специалисты из России холдинг «Швабе», именно здесь нашли возможность передавать энергию с Солнца на Землю. Данный способ поможет существенному уменьшению расходов топлива, рассказал руководитель коллектива ученых Сергей Попов. Так же отмечается, что ученые продолжают работу над еще одним масштабным проектом, связанным с созданием адаптивной оптики, причем разработка идет с разделением на два этапа.
Космическая линза, диаметр которой составляет 300 метров, будет выведена на орбиту Земли, где будет создан прототип «солнечного зайчика», луч которого будет захвачен и направлен на космический корабль, с целью формирования своеобразного «солнечного паруса». Уточняется, что разработки подобного рода ученых представляются для многих фантастикой, но у российских специалистов другое мнение, они уверены, что это технология будущего.
Как отметил Попов, специалистами холдинга изучаются возможные риски влияния на окружающую среду от использования данной технологии. Разработчики предполагают, что с ее помощью удастся создать сверх точное лазерное и электронное медицинское оборудование.
Представляют специалисты из России холдинг «Швабе», именно здесь нашли возможность передавать энергию с Солнца на Землю. Данный способ поможет существенному уменьшению расходов топлива, рассказал руководитель коллектива ученых Сергей Попов. Так же отмечается, что ученые продолжают работу над еще одним масштабным проектом, связанным с созданием адаптивной оптики, причем разработка идет с разделением на два этапа.
Космическая линза, диаметр которой составляет 300 метров, будет выведена на орбиту Земли, где будет создан прототип «солнечного зайчика», луч которого будет захвачен и направлен на космический корабль, с целью формирования своеобразного «солнечного паруса». Уточняется, что разработки подобного рода ученых представляются для многих фантастикой, но у российских специалистов другое мнение, они уверены, что это технология будущего.
Как отметил Попов, специалистами холдинга изучаются возможные риски влияния на окружающую среду от использования данной технологии. Разработчики предполагают, что с ее помощью удастся создать сверх точное лазерное и электронное медицинское оборудование.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30