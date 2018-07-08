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В секретном файле ФБР указано, что Никола Тесла прибыл на Землю с Венеры

Исследователи рассекреченных файлов ФБР заявили, что родиной знаменитого физика Николы Теслы была Венера, а не Земля. Именно со второй планеты Солнечной системы великий ученый был доставлен на Землю в 1856 году. Об этом указано в документе ФБР от 14 июня 1957 года.

Годом рождения Николы Теслы является 1856 год, якобы именно тогда ученого привезли на Землю, а потом ему нашли приемных родителей: Милутина Теслу и хорватку Георгину Мандич, от которых он получил знаменитую фамилию.

В секретном файле ФБР указано, что Никола Тесла прибыл на Землю с Венеры


Никола рос обычным ребенком, а когда вырос, переехал в США, где он занялся основной научной деятельностью. Именно в период жизни в США он начал контактировать с пришельцами, которые рассказали о происхождении ученого его коллегам.

Кроме того, в другом файле ФБР упоминается об американском уфологе Джордже Вашингтоне Ван Тасселе. Он работал в период с 1930 по 1947 на таких самолетах, как Дуглас, Хьюз и Локхид. На борту одного из них произошла встреча с пришельцами. От них Ван Тассел получил знания об омолаживании, но передать их научному сообществу он не успел.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 08:30
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