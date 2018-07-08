В секретном файле ФБР указано, что Никола Тесла прибыл на Землю с Венеры

Годом рождения Николы Теслы является 1856 год, якобы именно тогда ученого привезли на Землю, а потом ему нашли приемных родителей: Милутина Теслу и хорватку Георгину Мандич, от которых он получил знаменитую фамилию.Никола рос обычным ребенком, а когда вырос, переехал в США, где он занялся основной научной деятельностью. Именно в период жизни в США он начал контактировать с пришельцами, которые рассказали о происхождении ученого его коллегам.Кроме того, в другом файле ФБР упоминается об американском уфологе Джордже Вашингтоне Ван Тасселе. Он работал в период с 1930 по 1947 на таких самолетах, как Дуглас, Хьюз и Локхид. На борту одного из них произошла встреча с пришельцами. От них Ван Тассел получил знания об омолаживании, но передать их научному сообществу он не успел.