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ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция победу британцам принесли удары головой

7 июля, на стадионе «Самара Арена» состоялась встреча между молодой и быстрой сборной Англии и неуступчивой и организованной национальной командой Швеции. Британцы, использовав своё главное оружие – голову, дважды огорчили Ольсена и вышли в полуфинал ЧМ-2018.

Зрители всего мира, наслаждавшиеся яркими четвертьфиналами 6 июля, вынуждены были довольствоваться достаточно скучным (по крайней мере, в 1-м тайме) «монархическим противостоянием» на самарском стадионе. 7 июля в ¼ финала ЧМ-2018 в непримиримой схватке сошлись шведы (у них правит король Густав) и англичане (Англия – часть Соединённого королевства, где на престоле восседает Елизавета II). Подданные британской королевы назывались фаворитами отчётного матча, но, куда важнее то обстоятельство, что англичане из всех участников ¼ финала чаще всех использовали стандартные положения. Помог стандарт британцам и на сей раз. На подачу углового в конце довольно тягомотного первого тайма пришёл 100-килограмовый бек англичан Гарри Магуайр и, «продавив» Форсберга, головой точно направил круглого в ворота. 1:0!

ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция победу британцам принесли удары головой


Большинство экспертов называли шведов «простенькой командой», для победы над которой достаточно «найти инструкцию». Похоже, данный крайне важный документ попал в руки тренерского штаба Гарета Саутгейта. Единственное, что могло помешать юным и скоростным парням из Британии, так это редкие всплески активности скандинавов. Едва начался второй (куда более интересный) тайм, как Берг головой направлял круглого в створ ворот, - кипер Англии метнулся в угол и отбил сферу. Затем последовал удар Форсберга – и вновь чудо-сэйв Пикфорда! Сумасшедшая атака с неожиданными решениями и два «выстрела» Классона, но вратарь «Эвертона» непробиваем!

ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция победу британцам принесли удары головой


А между этими моментами жёлто-синих случился гол футболистов в красной форме. На 59-й минуте «провалилась» вся неповоротливая защита шведов, и Деле Алли (вновь головой) направляет круглого прямо над головой не успевшего среагировать Ольсона. После 0:2 на этом мундиале отыгрывалась только сборная Бельгии. Похоже, скандинавы смирились с поражением, англичане продолжили контролировать мяч до завершения противостояния и даже создавать моменты.

Англия в третий раз в своей истории пробивается в полуфинал чемпионата мира. Шведы выглядели в этой игре не таким монолитом, каким запомнились фанатам на турнире. Возможно, северян напугал инцидент с эвакуацией из самарского отеля из-за угрозы пожара как раз накануне матча? Как бы там ни было, лидер шведов Андреас Гранквист ещё до ¼ финала говорил, «что команда уже гордится своим выступлением на турнире». Теперь скандинавы могут «с гордостью» отправляться домой, а британцы сразятся с победителем пары Россия – Хорватия за право сыграть в главном матче ЧМ-2018.
 
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Спорт
Добавил: Литвиненко Сегодня, 19:33
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