Спутники Юпитера оставляют загадочные следы полярного сияния

Эти массивные тела, изменяя потоки заряженных частиц, украшают удивительными узорами сияние планеты, ранее различимые, как просматриваемые яркие пятна, которые оставлял в Южном и Северном полушариях каждый, близко расположенный спутник.Как рассказал доктор Алессандро Мур, представитель Института космической астрофизики и планетологии при Национальном институте астрофизики в Италии, Юпитер имеет сияния подобные Земным. Постоянство этих излучений, электромагнитного характера, связано с магнитосферной плазмой, выпадающей осадками в ионосфере планеты.Доктором Муром и его соавторами, проведен тщательный анализ новых снимков «Юноны», на которых специалисты заметили много «следов» Ио, причем это были целые цепочки, составляющие множество пятен яркого свечения, находящихся на одинаковом расстоянии и соответствующих размерам спутника. Образованные узоры напоминали следы закрученных вихрей, разделяющихся в обоих полушарий на крылатые дуги.Ученым удалось обнаружить двойные следы в сияниях, оставляемые Ганимедом. Согласно этим характеристикам следует, что магнитно - гидродинамического взаимодействие Юпитера и его луны более сложного характера, чем предполагалось ранее.Как сообщили авторы исследования, результаты таких необычных узоров происходят из-за магнитных взаимодействий близких лун. Так же, возможно воздействие интерференции между гигантскими волнами, состоящими из электрических частиц.