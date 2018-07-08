Спутники Юпитера оставляют загадочные следы полярного сияния
Происходит уникальный феномен сияний, при ускорении вдоль магнитного поля планеты движения заряженных частиц и последующим контактом с верхними слоями атмосферы. Наличие Лун Юпитера усиливают влияние на феномен газового гиганта.
Эти массивные тела, изменяя потоки заряженных частиц, украшают удивительными узорами сияние планеты, ранее различимые, как просматриваемые яркие пятна, которые оставлял в Южном и Северном полушариях каждый, близко расположенный спутник.
Как рассказал доктор Алессандро Мур, представитель Института космической астрофизики и планетологии при Национальном институте астрофизики в Италии, Юпитер имеет сияния подобные Земным. Постоянство этих излучений, электромагнитного характера, связано с магнитосферной плазмой, выпадающей осадками в ионосфере планеты.
Доктором Муром и его соавторами, проведен тщательный анализ новых снимков «Юноны», на которых специалисты заметили много «следов» Ио, причем это были целые цепочки, составляющие множество пятен яркого свечения, находящихся на одинаковом расстоянии и соответствующих размерам спутника. Образованные узоры напоминали следы закрученных вихрей, разделяющихся в обоих полушарий на крылатые дуги.
Ученым удалось обнаружить двойные следы в сияниях, оставляемые Ганимедом. Согласно этим характеристикам следует, что магнитно - гидродинамического взаимодействие Юпитера и его луны более сложного характера, чем предполагалось ранее.
Как сообщили авторы исследования, результаты таких необычных узоров происходят из-за магнитных взаимодействий близких лун. Так же, возможно воздействие интерференции между гигантскими волнами, состоящими из электрических частиц.
Эти массивные тела, изменяя потоки заряженных частиц, украшают удивительными узорами сияние планеты, ранее различимые, как просматриваемые яркие пятна, которые оставлял в Южном и Северном полушариях каждый, близко расположенный спутник.
Как рассказал доктор Алессандро Мур, представитель Института космической астрофизики и планетологии при Национальном институте астрофизики в Италии, Юпитер имеет сияния подобные Земным. Постоянство этих излучений, электромагнитного характера, связано с магнитосферной плазмой, выпадающей осадками в ионосфере планеты.
Доктором Муром и его соавторами, проведен тщательный анализ новых снимков «Юноны», на которых специалисты заметили много «следов» Ио, причем это были целые цепочки, составляющие множество пятен яркого свечения, находящихся на одинаковом расстоянии и соответствующих размерам спутника. Образованные узоры напоминали следы закрученных вихрей, разделяющихся в обоих полушарий на крылатые дуги.
Ученым удалось обнаружить двойные следы в сияниях, оставляемые Ганимедом. Согласно этим характеристикам следует, что магнитно - гидродинамического взаимодействие Юпитера и его луны более сложного характера, чем предполагалось ранее.
Как сообщили авторы исследования, результаты таких необычных узоров происходят из-за магнитных взаимодействий близких лун. Так же, возможно воздействие интерференции между гигантскими волнами, состоящими из электрических частиц.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00