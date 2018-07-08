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В сеть попали патентные изображения новой версии купе Cadillac

В Патентном ведомстве Соединённых Штатов (USPTO) появились первые тизеры роскошного нового купе Cadillac. Новая версия составит основную конкуренцию новой версии купе BMW 8-Series.

В сеть попали патентные изображения новой версии купе Cadillac


Новое купе наделили рядом дизайнерских элементов современного концептуального Cadillac Escala, презентованного два года назад. Модель оснащается радиаторной решеткой в виде трапеции, длинной задней частью кузова, тонкими фарами на светодиодах. Стоит напомнить, что концепт в движение приводился битурбинным 4,2-литровымсиловым агрегатом V8. Силовая установка способна генерировать 500 лошадиных сил. Согласно ожиданиям в продажу новая версия купе Cadillac поступит к 2022 году. В данном случае причиной является первостепенная задача разработки современного седана, а также ряда кроссоверов.

Для любой модели автобренда в качестве дополнения через два года можно заказать автопилот типа Super Cruise с эффективным радаром Lidar, а также камерами, который доступен сейчас непосредственно для седана CT6.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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