Ученые: негативные мысли с утра – опасны

Эксперты из Пенсильвании, представляющие Центр здорового старения, заявили: негативные эмоции после пробуждения имеют негативные последствия на протяжении дня. Специалисты анализировали настроение респондентов, с которым начинался их новый день. Согласно их выводам, когда человек ощущает дискомфорт из-за мыслей о будущем тяжелом дне, это отрицательно сказывается на его мышлении. Так, утренние мысли о напряженном дне делают рабочую память (отвечающую за обучение и усвоение новой информации) менее работоспособной и поэтому человек показывает на протяжении такого дня плохие результаты. Причем ученые отмечают, что так происходит, даже если нет реальных стрессовых ситуаций в этот день.Медики расшифровывают: когда снижается активность рабочей памяти, люди допускают больше ошибок, у них появляются проблемы с концентрацией. Наиболее опасно такое положение дел для людей пожилого возраста, у которых и так идет когнитивный спад.