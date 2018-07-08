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Ученые: негативные мысли с утра – опасны

Эксперты из области медицины сделали вывод, что начало нового дня, омраченное негативными мыслями, таит опасность потерять трудоспособность.

Ученые: негативные мысли с утра – опасны


Эксперты из Пенсильвании, представляющие Центр здорового старения, заявили: негативные эмоции после пробуждения имеют негативные последствия на протяжении дня. Специалисты анализировали настроение респондентов, с которым начинался их новый день. Согласно их выводам, когда человек ощущает дискомфорт из-за мыслей о будущем тяжелом дне, это отрицательно сказывается на его мышлении. Так, утренние мысли о напряженном дне делают рабочую память (отвечающую за обучение и усвоение новой информации) менее работоспособной и поэтому человек показывает на протяжении такого дня плохие результаты. Причем ученые отмечают, что так происходит, даже если нет реальных стрессовых ситуаций в этот день.

Медики расшифровывают: когда снижается активность рабочей памяти, люди допускают больше ошибок, у них появляются проблемы с концентрацией. Наиболее опасно такое положение дел для людей пожилого возраста, у которых и так идет когнитивный спад.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 04:00
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