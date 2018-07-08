Hyundai этой осенью представит новый бюджетный хэтчбек Santro

Новое транспортное средство, которое ориентировано на индийский авторынок, представят осенью текущего года. Южнокорейский автобренд Hyundai в текущем году празднует двадцатилетний юбилей присутствия в рамках автомобильного рынка Индии. Ещё в конце прошедшего года инициировали соответствующую кампанию, в рамках которой был представлен видеоряд, отображающий самые важные события автомобильной марки. В Индии клиентам Hyundai в честь этого также предоставляют скидки непосредственно на гарантийное обслуживание. В честь празднования самым значимым событием стала разработка новой бюджетной версии хэтчбека.Hyundai к испытаниям новинки приступила в прошлом году. Авто дали рабочие название АН2. Серийная версия будет именоваться Santro. Машину с данным названием в Индии предлагали 20 лет назад. Автокомпания анонсировала презентацию новинки на осень текущего года.