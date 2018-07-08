Hyundai этой осенью представит новый бюджетный хэтчбек Santro
Представителями южнокорейского автопроизводителя Hyundai анонсирован дебют нового хэтчбэка Santro из бюджетного сегмента.
Новое транспортное средство, которое ориентировано на индийский авторынок, представят осенью текущего года. Южнокорейский автобренд Hyundai в текущем году празднует двадцатилетний юбилей присутствия в рамках автомобильного рынка Индии. Ещё в конце прошедшего года инициировали соответствующую кампанию, в рамках которой был представлен видеоряд, отображающий самые важные события автомобильной марки. В Индии клиентам Hyundai в честь этого также предоставляют скидки непосредственно на гарантийное обслуживание. В честь празднования самым значимым событием стала разработка новой бюджетной версии хэтчбека.
Hyundai к испытаниям новинки приступила в прошлом году. Авто дали рабочие название АН2. Серийная версия будет именоваться Santro. Машину с данным названием в Индии предлагали 20 лет назад. Автокомпания анонсировала презентацию новинки на осень текущего года.