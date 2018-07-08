В Ботсване обнаружен фрагмент 2-метрового астероида 2018 LA

Стоит отметить, что падающий на Землю астероид 2018 LA был обнаружен только за восемь часов до того, как он начал вход в атмосферу нашей планеты. Объект был разрушен плотными слоями невидимой оболочки Земли, что спровоцировало метеоритный дождь. Специалисты из NASA рассчитали траекторию падения астероида, поэтому удалось выбрать определенную зону, в которой могли бы находиться оставшиеся от него фрагменты.Первый обломок удалось найти только после пяти дней поисков. Интересно, что это лишь второй подобный случай, когда ученым удалось найти фрагмент падающего на Землю небольшого астероида.