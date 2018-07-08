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В Ботсване обнаружен фрагмент 2-метрового астероида 2018 LA

В районе национального заповедника Калахари, расположенного в Ботсване, был найден фрагмент астероида 2018 LA, который взорвался в верхних слоях атмосферы Земли 2 июня. По словам Питера Дженниксенса, представителя Института SETI, поиски упавших фрагментов этого объекта оказались довольно сложными, но все же один элемент найти удалось.

В Ботсване обнаружен фрагмент 2-метрового астероида 2018 LA


Стоит отметить, что падающий на Землю астероид 2018 LA был обнаружен только за восемь часов до того, как он начал вход в атмосферу нашей планеты. Объект был разрушен плотными слоями невидимой оболочки Земли, что спровоцировало метеоритный дождь. Специалисты из NASA рассчитали траекторию падения астероида, поэтому удалось выбрать определенную зону, в которой могли бы находиться оставшиеся от него фрагменты.

Первый обломок удалось найти только после пяти дней поисков. Интересно, что это лишь второй подобный случай, когда ученым удалось найти фрагмент падающего на Землю небольшого астероида.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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